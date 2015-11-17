The Guardian: Розвідка знала про екстремістську діяльність підозрюваних у паризьких терактах

Проте спецслужби не вжили жодних заходів для того, щоб нейтралізувати потенційно небезпечних бойовиків, передає "ЄвроПравда" з посиланням на The Guardian.

"Чим більше відкривається інформації про теракти в Парижі 13 листопада, тим очевидніше стає, що і французькі, й бельгійські спецслужби знали про екстремістську діяльність затриманих у підозрі в причетності до скоєння терактів", - зазначає видання.

Так, у силовиків Бельгії і Франції були досьє на затриманих, в яких вони були позначені як радикали. Принаймні п'ятеро із затриманих воювали в Сирії, а потім спокійно повернулися до своїх будинків у Франції чи Бельгії.

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"Те, що ми знаємо, що більшість цих людей повернулися із Сирії і ніхто не зупинив їх", - цитує The Guardian Наталі Жульє, члена комітету оборони і закордонних справ французького Сенату.

У Бельгії вже створена парламентська комісія з нагляду за діяльністю розвідувальних служб країни і розпочато розслідування щодо службової недбалості співробітників спецслужб напередодні атаки.

Видання також пише про те, що французька поліція вела досьє на одного з нападників на "Стад де Франс", Омара Ісмаїла Мастефа, з 2010-го року.

Відомо, що Мастеф вирушив до Сирії в 2013 році і повернувся до Франції навесні 2014 року.

Раніше УНІАН повідомляв, що США вели стеження за організатором атак в Парижі ще до здійснення терактів. Наголошується, що сили очолюваної США коаліції із боротьби з "Ісламською державою" в Сирії планували затримати 27-річного Абдельхаміда Абауда за допомогою даних розвідки і знищити ударом безпілотника, однак їм не вдалося зробити це.