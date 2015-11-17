Путін та Олланд домовилися координувати дії військових і спецслужб у Сирії – Кремль

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля за підсумками телефонної розмови глав держав.

«У зв'язку з варварським терористичним актом, наслідком якого стали аварія російського авіалайнера в Єгипті, і трагічними подіями у Франції лідери приділили особливу увагу нарощуванню двостороннього і багатостороннього співробітництва з протидії міжнародному тероризму. Домовлено, зокрема, забезпечити тісніші контакти і координацію дій між військовими відомствами і спецслужбами двох країн у ході операцій проти терористичних структур, здійснюваних Росією і Францією в Сирії», - йдеться в повідомленні.

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Зокрема, зазначається, що "мається на увазі продовжити особистий діалог з питань боротьби з тероризмом та інших актуальних тем на зустрічі в Москві 26 листопада".