У Росії катастрофу А321 визнали терактом

Про це заявив на зустрічі з президентом Володимиром Путіним глава ФСБ Олександр Бортніков, повідомляє РБК.

Відзначається, що стенограма розмови опублікована на сайті Кремля.

"Можна однозначно сказати, що це терористичний акт", - заявив Бортніков.

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За його словами, саморобний вибуховий пристрій був потужністю до 1,5 кг тротилового еквіваленту. На уламках літака виявлено сліди вибухових речовин іноземного виробництва, доповів Бортніков Путіну.

Нагадаємо, лайнер Airbus-321 авіакомпанії "Когалимавіа", який у суботу, 31 жовтня, здійснював рейс з єгипетського Шарм-ель-Шейха в Санкт-Петербург, розбився на Синаї. На борту перебували 217 пасажирів і сім членів екіпажу, всі вони загинули.

У Кремлі не заперечують версію теракту на борту літака, однак первісною причиною вважають технічну несправність.