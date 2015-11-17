Росія розробила новий план повітряної операції у Сирії

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на нараді в Міноборони РФ з участю президента Росії Володимира Путіна сказав начальник Генерального штабу ЗС РФ Валерій Герасимов.

«З метою виконання ваших вказівок (президента РФ) з нарощування авіаударів по об'єктах ІД та інших екстремістських організацій, генеральним штабом було розроблено план повітряної операції, що передбачає додатково залучити до завдання ударів з території Російської Федерації 25 літаків дальньої авіації, вісім перспективних бомбардувальників Су-34, чотири винищувачі Су-27СМ», - сказав Герасимов.

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Він повідомив, що в рамках посилення космічної розвідки території Сирії задіяно десять космічних апаратів видової та радіоелектронної розвідки, в тому числі цивільного призначення.

«Задіяно десять супутників. Здійснено перенацілювання і корекцію орбіти ряду супутників, що забезпечує зйомку території Сирії з необхідною періодичністю», - сказав він.

За словами голови Генштабу РФ, планується подальше посилення орбітального угруповання за рахунок залучення космічних апаратів, що перебувають в оперативному резерві, а також запуску нових.

Він заявив, що сьогодні в ході першого масованого авіаційного удару 34 крилатими ракетами повітряного базування великої дальності знищено 14 важливих об'єктів терористів.

«Це пункти управління незаконними збройними формуваннями, які здійснювали координацію дій загонів бойовиків ІДІЛ у провінціях Ідліб та Алеппо, великі склади боєприпасів та інших матеріальних засобів на північному заході Сирії», - сказав він.

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За його словами, за час проведення операції виконано більш як 2 тисяч бойових вильотів, що дало змогу сирійській армії перейти в наступ по всьому фронту і звільнити значні території. Він запевнив, що наступ сирійської армії триває.

Герасимов наголосив, що про завдання ударів було завчасно поінформовано командування військово-повітряних сил США та інших країн коаліції. «Завдання ударів по об'єктах бойовиків триває згідно із збройним планом», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, з 30 вересня російські повітряно-космічні сили завдають авіаударів на території Сирії по нібито позиціях "Ісламської держави".

За даними Міноборони РФ, Росія перекинула на аеродром Хмеймим поблизу сирійської Латакії змішану авіагрупу з бомбардувальників Су-24 М і Су-34, штурмовиків Су-25 СМ і винищувачів Су-30 СМ, а також ударних вертольотів Мі-24 і багатоцільових вертольотів Мі-8. У цілому в Сирію перекинуто понад 50 російських повітряних суден.