Росія розгорнула в Сирії надсучасні ракетні комплекси С-400 - Daily Mail

Про це з посиланням на британське видання Daily Mail пише Європейська правда.

Згідно з повідомленням, надсучасні ракетні системи С-400 (за класифікацією НАТО SA-21 "Growler") мають максимальну дальність ураження 400 км і здатні збивати літак на висоті до 27 км – що більш ніж вдвічі перевищує крейсерську висоту пасажирського авіалайнера.

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За даними британського видання, російське оборонне відомство запросило групу з 50 іноземних журналістів на авіабазу в Латакії, на території якої вдалося побачити радіолокаційні системи.

Зазначається, що ракетна система складається із трьох основних частин: центрального контрольного пункту, радіолокаційного комплексу, здатного відстежувати до 300 цілей, і зенітно-ракетних пускових установок.

Дальність ураження зенітно-ракетної системи покриває площу, що охоплює більшу частину Сирії, Південну Туреччину, Кіпр, східне Середземномор'я, а також частину Ізраїлю.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно в об'єктиви камер федеральних каналів несанкціоновано потрапили секретні матеріали про створення в Росії військової океанської багатоцільової системи "Статус-6".