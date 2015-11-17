РФ застосувала стратегічні бомбардувальники проти ІДІЛ (відео)

Про це Міноборони РФ повідомило у своєму Facebook.

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"У рамках повітряної операції екіпажами літаків Дальньої авіації Ту-160, Ту-95МС і Ту-22М3 нанесено масовані удари крилатими ракетами повітряного базування та авіабомбами по об'єктах ІДІЛ на території Сирії", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що 17 листопада з 9:00 до 9:40 стратегічними ракетоносцями Ту-160 і Ту-95мс проведено пуски "34-х крилатих ракет повітряного базування по цілям бойовиків в провінціях Алеппо та Ідліб".

Також з 5:00 до 5:30 ранку за московським часом 12-ю далекими бомбардувальниками Ту-22мЗ нанесені удари по об'єктах терористичної організації ИГИЛ в провінції Ракка і Дейр-Ез-Зор.

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"Загальну кількість вильотів ВКС РФ збільшено в два рази, що дозволяє наносити потужні, точні удари по бойовиках ІДІЛ на всю глибину території Сирії. Всього у першу добу повітряної операції сплановано 127 бойових вильотів по 206 об'єктів терористів. В даний час виконано 82 бойових вильотів, у ході яких знищено 140 об'єктів бандформувань. Операція триває", - додали в російському відомстві.

У Міноборони РФ також стверджують, що всі удари наносяться по заздалегідь розвіданим цілям.

Зазначимо, раніше стало відомо, що російський підводний човен із Середземного моря вперше запустила ракети по сирійській Рацці. Операцію проти ІДІЛ посилили після підтвердження версії про теракт на борту російського літака А321, який впав на Синаї.