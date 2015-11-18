Росія вперше погодила з США бомбардування бойовиків "Ісламського держави"

У вівторок, 17 листопада, представник Пентагону Пітер Кук заявив, що російські військові вперше повідомили США про свої плани нанести авіаудари по столиці "Ісламської держави" (ІД) місту Ракка, повідомляє DT.ua з посиланням на Military Times.

Підкреслюється, що вперше з моменту початку російської повітряної кампанії в Сирії 30 вересня США і РФ використовували механізм повідомлення перед нанесенням авіаударів, який був розроблений ще 20 жовтня.

У Пентагоні повідомили, що деякі удари Росії по ІД наносяться із застосуванням крилатих ракет і дальніх бомбардувальників.

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Нагадаємо, 7 жовтня РФ з кораблів у Каспійському морі обстріляла ракетами сирійську територію. Дії російської сторони викликали осуд світової спільноти.

Наприклад, іспанське керівництво висловило думку, що застосування Росією ракет в Сирії може призвести до небезпечних інцидентів. 30 вересня РФ почала проведення повітряної військовій кампанії в Сирії після запиту сирійського президента Башара Асада, підтримуваного Москвою. У свою чергу, країни Заходу звинувачують режим Асада у військових злочинах і вимагають його відставки. Раніше Захід стверджував, що метою російських бомбардувань РФ в Сирії є в першу чергу сирійська опозиція, а не "Ісламська держава".