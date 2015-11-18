Франція оприлюднила відео авіаударів по ІД в Сирії - BBC
10:27, 18 листопада 2015Світ
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Бойові вильоти французьких ВПС відбулися у понеділок, тобто через два дні після атак у Парижі.
REUTERS
Після серії нападів у Парижі, які призвели до загибелі близько 130 людей, Франція у відповідь завдала військових авіаударів по об'єктах ІД у Сирії, повідомляє BBC Україна.
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Бойові вильоти французьких ВПС відбулися у понеділок, тобто через два дні після атак у Парижі.
До повітряної операції французьке командування залучило 10 реактивних бомбардувальників.
Відео BBC
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