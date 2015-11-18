В аеропорту Стамбула затримали вісім ймовірних бойовиків ІДІЛ (фото)

14:51, 18 листопада 2015
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Вісім імовірних бойовиків "Ісламської держави Іраку і Леванту" були затримані в аеропорту імені Ататюрка в Стамбулі.

hurriyetdailynews.com

Після допиту підозрюваних з'ясувалося, що у них були плани незаконно в'їхати до Німеччини, повідомляє Hurriyet Daily News.

За словами джерел служб безпеки, вісім осіб прибули у Стамбул з Касабланки відвідати нібито "в туристичних цілях", стверджуючи, у них були заброньовані номери в готелі.

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Але незабаром поліцейське розслідування показало, що група чоловіків насправді не бронювала місця в готелі.

Крім того, малюнок, вилучений в одного з підозрюваних, показав, що група планувала незаконно в'їхати до Німеччини як біженці транзитом через Грецію, Сербію та Угорщину.

Зазначається, що наразі органи безпеки почали розслідування щодо підозрюваних.

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