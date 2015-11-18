Хоча Німеччина побоюється терактів ІДІЛ, спецслужби не рекомендують скасувати всі масові заходи у країні

"Ні, я б не рекомендував цього робити у жодному випадку", - заявив він в ефірі телеканалу ARD у середу, 17 листопада, відповідаючи на запитання журналіста, пише Deutsche Welle.

Як зазначається, скасування матчу між збірними Німеччини та Нідерландів напередодні він пояснив "наявністю відповідних даних". "Вказівка була такою, яку ми сприйняли дуже серйозно", - наголосив Маасен.

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"Ми повинні подивитись на ті країни, які вирішують проблеми, і як вони долають ці проблеми", - додав Маасен. Зокрема, як приклад він назвав Ізраїль, а також Великобританію, Іспанію та США.

Глава спецслужби також заявив, що загроза з боку терористичного угруповання "Ісламська держава" для Німеччини є дуже високою. "Німеччина - ворог ІД, - сказав Маасен. Він додав, що "якщо у ІД буде можливість вчинити теракт у Німеччині, то угруповання обов'язково це зробить". За словами Маасена, теракти в Парижі засвідчили, що ІД у Європі може використовувати терористів-смертників. "Це - виклик для нас", - наголосив глава німецької спецслужби.