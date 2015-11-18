Удари по "столиці" ІДІЛ: щонайменше 33 бойовики убито, ватажки тікають до Іраку
Авіаудари антиіділівської коаліції по Рацці у Сирії знищили більше 30 терористів.
Бомбардування французьких літаків та інших сил коаліції змусили бойовиків ІДІЛ намагатися бігти в сусідній Ірак. Про це заявили в Сирійській обсерваторії з прав людини.
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"Авіаудари по Рацці, які наносяться протягом останніх трьох днів, знищили щонайменше 33 бойовики ІДІЛ", - цитує повідомлення Обсерваторії Reuters.
Повідомляється, що представники "Ісламської держави", а також безліч сімей старших членів угруповання в цілях безпеки почали залишати Ракку, яка вважається "столицею" ІД.
Зараз вони переміщуються до підконтрольного терористам міста Мосул на півночі Іраку.
Як повідомлялося, після терактів у Парижі 13 листопада, Франція посилила бомбардування ІД в Сирії.