Удари по "столиці" ІДІЛ: щонайменше 33 бойовики убито, ватажки тікають до Іраку

Бомбардування французьких літаків та інших сил коаліції змусили бойовиків ІДІЛ намагатися бігти в сусідній Ірак. Про це заявили в Сирійській обсерваторії з прав людини.

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"Авіаудари по Рацці, які наносяться протягом останніх трьох днів, знищили щонайменше 33 бойовики ІДІЛ", - цитує повідомлення Обсерваторії Reuters.

Повідомляється, що представники "Ісламської держави", а також безліч сімей старших членів угруповання в цілях безпеки почали залишати Ракку, яка вважається "столицею" ІД.

Зараз вони переміщуються до підконтрольного терористам міста Мосул на півночі Іраку.

Як повідомлялося, після терактів у Парижі 13 листопада, Франція посилила бомбардування ІД в Сирії.