Олланд анонсував створення антиіділівської коаліції з Росією

15:18, 18 листопада 2015
Світ
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Широкій міжнародній коаліції за участю Росії і США вдасться завдати вирішального удару по терористичній організації "Ісламська держава" (ІД).

REUTERS
 

Про це заявив президент Франції Франсуа Олланд, передає РІА Новости.

Він зазначив, що наступного вівторка вирушить до Вашингтона, а в четвер - до Москви, щоб обговорити з Бараком Обамою і Володимиром Путіним координацію загальних зусиль щодо боротьби з ІДІЛ.

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"Ми повинні сформувати широку коаліцію, яка зможе завдати вирішального удару", - сказав Олланд, виступаючи на конгресі мерів міст Франції.

Нагадаємо, вчора в Кремлі повідомили, що президенти РФ Володимир Путін і Франції Франсуа Олланд домовилися координувати дії військових відомств і спецслужб у ході операції в Сирії "проти терористичних структур".

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