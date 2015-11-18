Олланд анонсував створення антиіділівської коаліції з Росією

Про це заявив президент Франції Франсуа Олланд, передає РІА Новости.

Він зазначив, що наступного вівторка вирушить до Вашингтона, а в четвер - до Москви, щоб обговорити з Бараком Обамою і Володимиром Путіним координацію загальних зусиль щодо боротьби з ІДІЛ.

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"Ми повинні сформувати широку коаліцію, яка зможе завдати вирішального удару", - сказав Олланд, виступаючи на конгресі мерів міст Франції.

Нагадаємо, вчора в Кремлі повідомили, що президенти РФ Володимир Путін і Франції Франсуа Олланд домовилися координувати дії військових відомств і спецслужб у ході операції в Сирії "проти терористичних структур".