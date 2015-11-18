Турецькі військові на кордоні із Сирією знищили імовірного бойовика ІДІЛ

Під час спроби нелегально потрапити із Сирії до Туреччини було вбито підозрюваного у співпраці з ІДІЛ чоловіка. Про це з посиланням на турецьких військових повідомляє Associated Press.

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За інформацією видання, інцидент трапився у вівторок у провінції Кіліс, яка межує із Сирією. Крім того, було затримано ще 21 особу, 9 із яких – діти.

Туреччина змыцнила 900 кілометрів ділянки свого кордону із Сирією, а також посилила контроль, щоби завадити проникненню екстремістів до країни.