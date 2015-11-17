США і Туреччина починають спільну операцію на кордоні з Сирією

"Весь кордон північної частині Сирії, його 75 відсотків, взято під контроль. Ми починаємо операцію з Туреччиною для того, щоб взяти під контроль 98 кілометрів, що залишилися ", - наводить слова Керрі агентство Рейтер, повідомляє РИА Новости.

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Як повідомляв УНІАН, МЗС Туреччини заявив, що у країни є план військових дій проти бойовиків. Влада заявляли, що готова почати військову операцію проти "Ісламської держави" найближчим часом.

Нагадаємо, в США також заявили про намір разом з Францією активізувати повітряні удари по позиціях "Ісламської держави" в Сирії і Іраку.