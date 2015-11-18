Росія знову застосувала стратегічні бомбардувальники у Сирії

Про це заявив начальник головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил РФ генерал-полковник Андрій Картаполов, передає РІА Новости.

За його словами, ескадрилья дальніх бомбардувальників Ту-22М3 завдала ударів по шести об'єктах ІД у провінції Ракка і Дейр-Ез-Зор. Цілями для ураження стали склади боєприпасів і озброєння, скупчення техніки, тренувальні табори бойовиків, а також майстерні з виробництва вибухівки.

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Крім того, стратегічні ракетоносці Ту-160 здійснили запуски 12 крилатих ракет повітряного базування по об'єктах ІДІЛ у провінціях Алеппо та Ідліб.

Раніше сьогодні міністерство оборони Росії опублікувало відео, на яких нібито показано удари по позиціях ІДІЛ на території Сирії.

На першому відеозаписі показаний удар авиабомбами ОФАБ-250-270 далекими бомбардувальниками Ту-22М3. На другому відео Росія завдає удару крилатими ракетами стратегічним ракетоносцем Ту-95МС нібито по об'єктах ІДІЛ. На третьому відеоролику показано завдання високоточного удару новітньою крилатою ракетою з борту надзвукового ракетоносця Ту-160.