Росія похвалилася ударами стратегічної авіації нібито по позиціях ІДІЛ у Сирії (відео)

Міністерство оборони Росії опублікувало відео, на яких нібито показані удари по позиціях ІДІЛ на території Сирії.

Так, на першому відеозаписі показаний удар авіабомбами ОФАБ-250-270 далекими бомбардувальниками Ту-22М3. #СИРІЯ Нанесення масованого удару авиабомбами ОФАБ-250-270 далекими бомбардувальниками Ту-22М3 #SYRIA Massive airstrike with OFAB-250-270 bombs carried out by Tu-22M3 long-range bombers Posted by Міноборони Росії on 18 листопада 2015 р. Читайте такожРосія вперше погодила з США бомбардування бойовиків "Ісламського держави" На другому відео Росія завдає удару крилатими ракетами стратегічним ракетоносцем Ту-95МС нібито по об'єктах ІДІЛ. #СИРІЯ Нанесення удару крилатими ракетами стратегічним ракетоносцем Ту-95МС по об'єктах #ИГИЛ #Syria Strikes with cruise missiles launched from Tu-95MS missile-carrying aircraft against #ISIS objects Posted by Міноборони Росії on 18 листопада 2015 р. На третьому відеоролику показано завдання високоточного удару новітньою крилатою ракетою з борту надзвукового ракетоносця Ту-160. #СИРІЯ Нанесення високоточного удару новітньої крилатою ракетою з борту надзвукового ракетоносці Ту-160 #SYRIA Pinpoint strike with the newest launched cruise missile from Ту-160 aircraft Posted by Міноборони Росії on 18 листопада 2015 р. Вчора УНІАН повідомляв, що в рамках повітряної операції екіпажами літаків Дальньої авіації Ту-160, Ту-95МС і Ту-22М3 завдано масованих ударів крилатими ракетами повітряного базування і авіабомбами нібито по об'єктах ІДІЛ на території Сирії.

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