Затримані біля Парижа терористи планували атакувати аеропорт "Шарль-де-Голль"
19:46, 18 листопада 2015Світ
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Затримані в ході спецоперації в Парижі 18 листопада планували теракти в паризькому аеропорту імені Шарля де Голля, а також у торгівельному центрі в діловому районі Дефанс.
REUTERS
Про це повідомляє Meduza.io з посиланням на France 2. У той же час зазначається, що джерела видання Le Monde не мають інформації про подібні плани терористів.
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Вранці 18 листопада була затримана четверта група терористів. Особи затриманих досі не розкриваються.
Поліція провела спецоперацію в передмісті Парижа Сен-Дені, затримавши сім осіб. Відоме ім'я лише одного затриманого — Джавад Бендаду. Він по дружбі здав свою квартиру ймовірним терористам. Двоє з семи затриманих госпіталізовані.
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