Затримані біля Парижа терористи планували атакувати аеропорт "Шарль-де-Голль"

Про це повідомляє Meduza.io з посиланням на France 2. У той же час зазначається, що джерела видання Le Monde не мають інформації про подібні плани терористів.

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Вранці 18 листопада була затримана четверта група терористів. Особи затриманих досі не розкриваються.

Поліція провела спецоперацію в передмісті Парижа Сен-Дені, затримавши сім осіб. Відоме ім'я лише одного затриманого — Джавад Бендаду. Він по дружбі здав свою квартиру ймовірним терористам. Двоє з семи затриманих госпіталізовані.

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