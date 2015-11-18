Затримані в Сен-Дені ймовірні бойовики ІДІЛ планували нові теракти в Парижі - Reuters

Атаки повинні були відбутися в діловому кварталі в передмісті Парижа - Ла-Дефанс, пише Європейська правда з посиланням на Reuters.

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В ході спецоперації у Сен-Дені поліція мала намір затримати можливого організатора терактів Абдельхаміда Абауда а також Салах Абдеслама, який перебуває в міжнародному розшуку. Наразі невідомо, чи є вони серед загиблих або затриманих.

Як повідомляв УНІАН, французька поліція продовжує спецоперацію в Сент-Дені, північному передмісті Парижа, в результаті якої було вбито троє терористів.