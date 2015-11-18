У Кремлі стверджують, що російських сухопутних військ на території Сирії немає

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає РІА Новости.

"Я не знаю, на чому ґрунтується ця інформація. Звісно, там є і технічний персонал, пов'язаний із забезпеченням операції ВКЗ Росії", - сказав Пєсков.

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При цьому він вкотре наголосив, що жодних сухопутних військ там немає, і сухопутну операцію російські військові там не ведуть.

Нагадаємо, раніше Путін пообіцяв не тільки продовжити, а й посилити удари в Сирії через катастрофу A321.

"Наша бойова робота авіації в Сирії повинна бути не просто продовжена. Вона повинна бути посилена таким чином, щоб злочинці зрозуміли, що відплата неминуча", - заявив президент РФ, наголосивши, що буде "особисто перевіряти, як йде робота".