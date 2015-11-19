Обама застосує вето до закону про посилення правил прийому біженців - Білий дім

"Цей закон запровадить непотрібні і непрактичні вимоги, які є неприйнятними та зашкодять нашим зусиллям з надання допомоги найбільш уразливим людям у світі", - йдеться в повідомленні Білого дому, передає Reuters.

Посилення заходів прийому біженців "не забезпечило б суттєвої додаткової безпеки для американського народу, і призведе лише до значних затримок і перешкод на шляху до реалізації важливої програми, яка має як гуманітарні цілі, так і цілі національної безпеки", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН раніше, кількість сирійських біженців, які переселилися до США з початку громадянської війни в країні, до кінця вересня зросте приблизно до 1800. Всього США прийняли в себе близько 70 тис. біженців з усього світу в цьому році.

США виділили більше $4 млрд для допомоги людям, постраждалим від громадянської війни у Сирії, а також близько $25 млн для допомоги мігрантам, які переселяються в Європу.