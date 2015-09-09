Влада США має намір збільшити прийом сирійських біженців

"Думаю розумно очікувати і припускати, що буде додатковий прийом в наступному (фінансовому -ред.) році", – представник Держдепартаменту Джон Кірбі, передає "Голос Америки".

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Американські чиновники повідомляють, що кількість сирійських біженців, які переселилися в США з початку громадянської війни в країні, до кінця вересня зросте приблизно до 1800.

Всього США прийняли в себе близько 70 тис. біженців з усього світу в цьому році.

Говорячи про реакцію США на ситуацію з сирійськими біженцями, Джон Кірбі сказав, що їх розміщення – це лише один напрямок роботи. "Мешканцям цього регіону потрібен дім. Більшість з них хоче повернутися додому", – пояснив він, додавши, що, перш за все, Сирії потрібен політичний перехідний процес.

США виділили більше $4 млрд для допомоги людям, постраждалим від громадянської війни у Сирії, а також близько $25 млн для допомоги мігрантам, які переселяються в Європу. Прес-секретар Білого дому Джош Ернест заявив, що робота США по наданню допомоги країнам, на які ліг основний тягар, "не є чимось новим". "Але судячи з усього, ситуація погіршується", – сказав Джон Ернест, пояснивши, що з цієї причини США будуть вивчати можливість прийняття додаткових заходів.