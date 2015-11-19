"Ми вдаримо по самому центру США": Бойовики ІД анонсували теракти в Нью-Йорку та Вашингтоні - CNN (відео)

Терористичне угрупування «Ісламська держава» анонсувало теракти в Нью-Йорку.

CNN публікує відео, зняти бойовиками, на якому молодий чоловік монтує вибуховий пристрій, потім складає його за пазуху шкіряної куртки, а потім на екрані з'являється повний людей і автомобілів Геральд-сквер, пише Новая газета.

«Значення зрозуміло: наступна мета - Нью-Йорк», — коментує відео кореспондент американського телеканалу.

Читайте такожІДІЛ "похвалився" стратою двох заручників – Reuters

Представник поліції Нью-Йорка Стівен Девіс заявив Reuters, що певної загрози місту поки немає, але правоохоронні органи зберігають високу ступінь пильності.

У той же час ІД обіцяє завдати удари не тільки по Нью-Йорку, але і по Вашингтону.

«Усі держави, що беруть участь у хрестовому поході, отримають те, що отримала Франція. Ми вдаримо по самому центру США у Вашингтоні так само, як ми вдарили по центру Франції в Парижі», — йдеться в заяві бойовиків.

Нагадаємо, увечері 13 листопада в Парижі була здійснена серія терактів.

Невідомі відкрили стрілянину в одному з ресторанів, три вибухи пролунали неподалік від стадіону "Стад де Франс", де проходив товариський матч Франція - Німеччина, на якому був присутній французький президент Франсуа Олланд.

Крім того, на рок-концерті в театрі Bataclan терористи захопили заручників.

Відповідальність за теракти взяла на себе "Ісламська держава".