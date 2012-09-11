Нью-Йорк відзначає День відродження на місці теракту 11 вересня

З подачі градоначальника Майкла Блумберга відтепер цей день городяни відзначають не як день скорботи, а як День відродження. Пам'ятні заходи за участю сімей загиблих, рятувальників і героїв тих трагічних днів відбудуться в національному меморіалі, відкритому минулого році до 10-ї річниці найбільшого у світовій історії теракту.

Одинадцятого вересня 2001 року був здійснений найбільший в історії людства терористичний акт. Терористи-смертники на захоплених літаках атакували вежі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку і будівлю Пентагону у Вашингтоні, нагадує РІА "Новости".

Чотири хвилини мовчання збережені в пам'ятному ритуалі, однак вперше на церемонії не будуть виступати політики. Мер Нью-Йорка Майкл Блумберг минулого року запропонував відмовитися від традиційного поіменного перерахування загиблих - їх імена тепер увічнені на плитах відкритого національного меморіалу, де по фундаменту колишніх веж-близнюків безперервно струмує вода, символізуючи живу пам'ять і нерозривність часів. Однак родичі загиблих наполягли на збереженні традиції і знову мають намір повторити цей ритуал.

Офіційно встановлено близько 2 тисяч 750 імен з більш ніж 3 тисяч жертв. Увечері над містом піднімуться два гігантських промені світла, що втілюють зруйновані вежі-близнюки. Промені буде видно за 50 кілометрів від Манхеттена, і вони зникнуть лише зі світанком.

Повністю відбудувати "граунд зеро" і втілити проект відтворення району в новому амбіційному архітектурному вигляді за 11 років так і не вдалося. Якщо спочатку очікувалося, що новий комплекс Всесвітнього торгового центру, що включає п'ять нових хмарочосів, буде готовий до 10-ї річниці 9/11, то тепер підрядники обіцяють 2015-й і навіть 2016 рік.