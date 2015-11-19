На Балканах мігрантів фільтрують за національністю - Reuters

Сербія та Македонія пропускають через свої кордони біженців із Сирії, Афганістану та Іраку, але завертають африканців.

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Через це сотні людей залишились стояти на кордоні. Між Сербією та Хорватією 400 мігрантів на впустили до потяга. Згодом про спробі перетнути кордон поза пунктом пропуску їх затримала поліція. Про це Reuters повідомила спікер підрозділу ООН у справах біженців.

Інша група мігрантів застрягла на нейтральній території між Македонією та Грецією, коли Македонія закрила свій кордон. Скоп’є пішло на такий крок після того, як стало відомо, що Словенія, куди прямують мігранти з Македонії, буде робити так само.

"З 16:00 18 листопада Сербія почала завертати до Македонії всіх, крім сирійців, іракців та афганців", - заявили в ООН.

Чиновники в Македонії та Сербії повідомили, що "вони будуть завертати всіх інших через те, що ті є економічними мігрантами".

Відзначимо, переважну більшість із сотень тисяч біженців, які через Балкани прямують до Європи, становлять вихідці із Сирії, Іраку та Афганістану.