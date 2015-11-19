Пентагон вирішив змінити тактику у боротьбі проти ІДІЛ після терактів у Парижі

Про це заявив міністр оборони США Ештон Картер, передає Slon.ru.

"Ми плануємо змінити правила нашої участі в операції. Ми змінили тактику, як це було у випадку з бензовозами", – сказав він.

ВПС США завдали удару по колоні з бензовозів у районі Дейр-ез-Зора 16 листопада. Були знищені 116 танкерів; за даними Вашингтона, цивільні особи не постраждали. Це був перший випадок атаки американських винищувачів на бензовози ІДІЛ.

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Картер також пояснив, що раніше США утримувалися від ударів по нафтових об'єктах, тому що до нафтового промислу ІДІЛ включена велика кількість мирних жителів. Рішення змінити тактику було прийняте після терористичних актів у Парижі.

Нагадаємо, масові теракти сталися в Парижі увечері 13 листопада. Відповідальність за них незабаром взяли бойовики "Ісламської держави".