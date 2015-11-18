Бойовики ІД опублікували відео, в якому "насолоджуються панікою в Парижі" і погрожують ще більшим насильством

Відео було опубліковано на підконтрольному ІД ресурсі Furat Media. Про це повідомляє РБК з посиланням на організацію SITE Intelligence Group, яка займається моніторингом вмісту екстремістських інтернет-ресурсів.

Згідно з повідомленням, на відеозаписі двоє бойовиків розмовляють французькою мовою. Вони розповідають, що відчувають у зв'язку з паризькими терактами. У ролику також показуються кадри і фотографії з місць терактів у французькій столиці, які були поширені в ЗМІ. На фотографіях зображені, зокрема, перестрілка поліцейських з терористами і закривавлена сцена в концертному залі Bataclan, відвідувачів якого терористи взяли в заручники.

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Аналітики відзначають, що бойовики у відео "насолоджуються панікою в Парижі", транслюючи відеозапис з площі Республіки, яку люди почали покидати, почувши звук вибуху петарди.

Як пише The Independent з посиланням на дані аналітиків SITE Intelligence Group, бойовики називають теракти в Парижі відповіддю на французькі повітряні удари в Сирії. У відео також містяться погрози подальшого насильства і заклики до мусульман, що проживають у Франції, бути терплячими.