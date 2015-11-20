Ісламісти намагаються вербувати мігрантів, які живуть у Німеччині - спецслужби

Голова служби внутрішньої безпеки Німеччини попередив, що існує небезпека радикалізації біженців, які прибули нещодавно з Сирії та Іраку, повідомляє Русская служба Би-би-си.

В інтерв'ю BBC глава Федерального відомства з охорони конституції Німеччини Ханс-Георг Маасен розповів, що йому відомо про численні спроби вербування молодих мігрантів з боку ісламістів, які живуть у Німеччині.

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Він закликав владу ФРН вжити заходи щодо регулювання міграції. В цьому році до країни прибули сотні тисяч мігрантів, в основному з країн Близького Сходу та Північної Африки.

У вересні Маасен попереджав про значне зростання числа ісламістів у Німеччині.