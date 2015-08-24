Влада Німеччини запропонували створити в ЄС центри реєстрації мігрантів

Про це повідомила канцлер Німеччини Ангела Меркель перед зустріччю з президентом Франції Франсуа Олландом, передає Бі-бі-сі.

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За словами Ангели Меркель, у ЄС вже домовилися спільно побудувати такі центри в Греції та Італії, куди прибуває найбільше число мігрантів. При цьому, за словами канцлера, будівництво має завершитися вже в цьому році. "Зволікати не можна", - попередила Ангела Меркель.

Франсуа Олланд підтримав свою колегу, зазначивши, що міграція становить проблему для всієї Європи. За його словами, спеціалізовані центри будуть займатися реєстрацією всіх прибуваючих мігрантів. При цьому Франсуа Олланд закликав розрізняти мігрантів, які звертаються з проханням про надання притулку та нелегальних мігрантів. Дії останніх французьський президент назвав зрозумілими, але "абсолютно неприйнятними".

Раніше Ангела Меркель різко засудила радикальні виступи проти мігрантів. Десятки людей, у тому числі кілька поліцейських, отримали поранення у вихідні в ході заворушень біля центру для біженців у місті Хайденау під Дрезденом.

Число мігрантів, які скупчилися біля кордонів Євросоюзу, досягло в липні 107 500 осіб. Більше половини з них хочуть дістатися до Німеччини. Більшість цих мігрантів - з Сирії, Афганістану та африканських країн.