Посол Сирії озвучив кількість вихідців з СНД, які воюють у лавах ІДІЛ

Про це заявив посол Сирії у Росії Ріад Хаддад, передає Бі-бі-сі.

Всього на території Сирії, за оцінкою Хаддада, діють до двох тисяч різних терористичних об'єднань. "Ісламська держава" - найбільша з них.

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"Коли військово-космічні сили Росії почали свої операції, всі дрібні терористичні групи відразу об'єдналися з ІД. Зараз у складі сил терористів близько двох тисяч угруповань", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Путін заявляв, що на боці ІДІЛ воюють до 7 тисяч вихідців з РФ і країн СНД.

При цьому за даними ФСБ РФ, майже 2,5 тисячі росіян приєдналися до бойовиків "Ісламської держави".