Посол Сирії озвучив кількість вихідців з СНД, які воюють у лавах ІДІЛ
17:49, 20 листопада 2015Світ
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Близько 10 тисяч бойовиків, які воюють на боці "Ісламської держави", є вихідцями з країн СНД.
REUTERS
Про це заявив посол Сирії у Росії Ріад Хаддад, передає Бі-бі-сі.
Всього на території Сирії, за оцінкою Хаддада, діють до двох тисяч різних терористичних об'єднань. "Ісламська держава" - найбільша з них.
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"Коли військово-космічні сили Росії почали свої операції, всі дрібні терористичні групи відразу об'єдналися з ІД. Зараз у складі сил терористів близько двох тисяч угруповань", - заявив він.
Нагадаємо, раніше Путін заявляв, що на боці ІДІЛ воюють до 7 тисяч вихідців з РФ і країн СНД.
При цьому за даними ФСБ РФ, майже 2,5 тисячі росіян приєдналися до бойовиків "Ісламської держави".
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