Путін вважає, що російська армія недостатньо бомбить Сирію

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав в ході наради з російськими військовими, які керують операцією в Сирії.

"Хочу вам всім подякувати, але наголошую, що цього поки недостатньо для того, щоб очистити Сирію від бойовиків, терористів і захистити Росію від можливих терористичних атак. Перед нами ще великий обсяг роботи. Сподіваюся, що наступні етапи цієї операції будуть проводитися так само професійно, так само якісно і принесуть очікувані результати", - заявив Путін.

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За його словами, "за останні кілька днів проведено дуже великий обсяг бойової роботи".

"Над виконанням поставлених перед вами завдань працюють великі колективи в промисловості, у військовій організації держави. Всі компоненти, по суті, пов'язані з виконанням завдань подібного роду, нами задіяні. Завдання виконуються, і виконуються добре", - сказав Путін.

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Як повідомлялося, повітряна військова операція Росії в Сирії почалася 30 вересня після відповідного запиту президента країни Башара Асада, якому з моменту початку війни в Сирії в 2011 році Росія надає підтримку, у той час як країни НАТО і ЄС звинувачують режим Асада у військових злочинах і вимагають його відставки.

Незважаючи на заявлену Росією мету операції - боротьбу з бойовиками "Ісламської держави", ряд країн, ЗМІ та свідків заявляли, що цілі бомбардувань РФ в Сирії не мали стосунку до ІГ, а ведуться проти опозиції режиму Асада.

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Зокрема, міжнародна дослідницька група Bellingcat оприлюднила результати розслідування авіаударів Росії в Сирії, згідно з яким, більша частина бомбардувань припали на області, де діють озброєні угруповання супротивників режиму Асада, що не відносяться до терористів "Ісламської держави".