Дослідження Bellingcat: Росія спотворює дані про авіаудари в Сирії

Як зазначає у четвер, 12 листопада, Deutsche Welle з посиланням на дослідження Bellingcat, в повідомленнях міністерства оборони Росії щодо авіаударів, які були нанесені під час військової операції в Сирії, принаймні частково наводяться неправдиві дані.

До такого висновку експерти дійшли, проаналізувавши запис прес-брифінгу представника Міноборони генерал-майора Ігоря Конашенкова від 9 листопада. Як повідомляють в матеріалі-аналізі, російські ВПС в деяких випадках завдавали авіаударів не по позиціях "Ісламської держави" (ІД), як вони стверджують, а по інших об'єктах.

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Зокрема в першому відеоролику Міноборони РФ демонструє авіаудар по складу ІД в провінції Ракка. Bellingcat вказує на те, що, "як і в багатьох попередніх випадках, Росія невірно описала показане на відео місце". Так, експерти за допомогою геолокації встановили, що удари насправді були нанесені в 115 кілометрах від зазначеної точки - в провінції Алеппо.

На іншому відео, як стверджує російське оборонне відомство, показано авіаналіт на укріплений опорний пункт ІД в провінції Ідліб. Але на основі даних геолокації експерти встановили, що авіаудар був нанесений неподалік від одного з населених пунктів у провінції Алеппо, де позицій джихадистів немає. Bellingcat припускає, що метою цього удару російських ВПС була підтримка військ президента Сирії Башара Асада, які воюють проти різного роду повстанців, які контролюють окремі громади та регіони країни.

Нагадаємо, за словами Селест Волландер, помічника президента Барака Обами, яка займається російським напрямком у Раді безпеки США, удари російської авіації в Сирії у більшості випадків завдавалися по районах, які не перебувають під управлінням ІДІЛ.