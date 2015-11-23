"Паризький терорист" Абдеслам прямує до Німеччини - The Telegraph
10:59, 23 листопада 2015Світ
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Салах Абдеслам, який є власником автомобіля Polo, на якому терористи приїхали в театр Bataclan, прямує до Німеччини.
Абдеслам був помічений у Бельгії
Про це повідомили джерела The Telegraph, передає "ЄвроПравда".
Як зазначає видання, Абдеслам був помічений у неділю, 22 листопада, поблизу міста Льєж (Бельгія) близько 19.30.
Згідно з інформацією, терорист пересувається на чорному BMW у бік кордону з Німеччиною автомагістралями E40. При цьому йому вдалося об'їхати поліцейські пости.
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Раніше УНІАН повідомляв, що в Брюсселі в рамках антитерористичної операції поліції проведено 19 обшуків, затримано 16 осіб. Підозрюваного у скоєнні терактів у Парижі Салаха Абдеслама (Salah Abdeslam) не знайшли.
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