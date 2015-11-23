"Паризький терорист" Абдеслам прямує до Німеччини - The Telegraph

Про це повідомили джерела The Telegraph, передає "ЄвроПравда".

Як зазначає видання, Абдеслам був помічений у неділю, 22 листопада, поблизу міста Льєж (Бельгія) близько 19.30.

Згідно з інформацією, терорист пересувається на чорному BMW у бік кордону з Німеччиною автомагістралями E40. При цьому йому вдалося об'їхати поліцейські пости.

Читайте такожУ Бельгії в рамках спецоперації затримано сімох підозрюваних у тероризмі

Раніше УНІАН повідомляв, що в Брюсселі в рамках антитерористичної операції поліції проведено 19 обшуків, затримано 16 осіб. Підозрюваного у скоєнні терактів у Парижі Салаха Абдеслама (Salah Abdeslam) не знайшли.