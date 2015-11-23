В Брюсселі в рамках антитерористичної операції затримано 16 осіб
В Брюсселі в рамках антитерористичної операції поліції проведено 19 обшуків, затримано 16 осіб. Підозрюваного у скоєнні терактів у Парижі Салаха Абдеслама (Salah Abdeslam) не знайшли.
Про це у неділю в Брюсселі на прес-конференції повідомив представник прокуратури Ерік Вандерсипт (Eric Vandersypt).
За його словами, 19 обшуків пройшли у Сінт-Янс-Моленбеек, Андерлехт, Схарбєйку, Сінт-Ламбрехтс-Волюве та Форст. Крім того, були проведені обшуки в Шарлеруа.
В цілому, було затримано 16 осіб. Їх особистість не розголошується.
Очікується, що у понеділок суд ухвалить рішення про їх подальше затримання.
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Раніше УНІАН повідомляв, що національна рада з питань безпеки Бельгії продовжила до другої половини понеділка найвищий рівень терористичної загрози. У цьому зв'язку було ухвалено рішення не відкривати метро, будуть закриті школи, університети, скасовані всі публічні заходи. Закритим буде й район Шумана, де розташовані Європейська комісія та Рада ЄС. Багато компаній рекомендують своїм працівникам не їхати на роботу в Брюссель, а працювати з дому.