Іранський дипломат: Росія почала постачання ракетних комплексів С-300 Тегерану

Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на заяву посла Ірану в Росії Мехді Санаї, передає Бі-бі-сі. "Процес постачання С-300 Ірану вступив у стадію реалізації", - заявив дипломат.

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Сьогодні президент Росії Володимир Путін вперше за 8 років відвідує Іран, де зустрічається з духовним лідером країни Алі Хаменеї. Також у російського президента запланована зустріч з іранським колегою Хасаном Роухані.

Раніше міністр оборони Ірану Хосейн Дехкан заявляв, що країна розраховує отримати російські ракетні комплекси до кінця року. При цьому міністр зазначив, що Іран придбав "стільки С-300, скільки це необхідно".

9 листопада генеральний директор корпорації "Ростех" Сергій Чемезов повідомив, що контракт між Росією та Іраном про постачання систем С-300 набув чинності. Тоді ж російські ЗМІ повідомляли, що Іран отримає ЗРК у варіанті С-300ПМУ-2.

Нагадаємо, в квітні цього року президент Росії Володимир Путін скасував заборону на передачу Ірану зенітно-ракетного комплексу С-300.

Документ, що діяв до цього, забороняв передачу Тегерану "будь-яких бойових танків, бойових броньованих машин, артилерійських систем великого калібру, бойових літаків, бойових вертольотів, військових кораблів, ракет або ракетних систем, як вони визначаються для цілей Регістра звичайних озброєнь ООН, зенітних ракетних систем С-300, або матеріальних засобів, пов'язаних зі всім перерахованим, включаючи запасні частини". За вказівкою Путіна з тексту документа були виключені слова про "зенітні ракетні системи С-300".

Ізраїль відреагував на рішення Росії різкою критикою: на думку керівництва країни, договір з Іраном являє собою пряму загрозу безпеці єврейської держави.

Позицію Ізраїлю підтримав президент США Барак Обама, який заявив, що всі країни регіону повинні знати, що якщо хтось захоче помірятися силами з Ізраїлем, йому доведеться мати справу з Америкою.