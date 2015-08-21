Ізраїль модернізує ВПС для захисту від іранських С-300

"Загрози, з якими ми стикаємося і будемо стикатися, згідно з даними розвідки, вимагають встановлення нових систем (захисту)", - сказав один з офіцерів ізраїльських ВПС, передає DT.UA з посиланням на Flightglobal.

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За його словами, авіації Ізраїлю необхідний захист від ракет класу "земля-повітря", коли ізраїльським ВПС доведеться наносити удари по позиціях ракет класу "земля-земля", які можуть бути запущені по території країни.

У травні ізраїльські ВПС вже проводили спільні з Грецією військові навчання, де були задіяні грецькі комплекси С-300.

Нагадаємо, Росія готується почати постачання комплексів С-300 Ірану в 2016 році, і РФ також модернізує деякі частини систем С-300 і переглядає умови контракту, в тому числі ціни.