На півночі Синаю біля готелю прогриміли два вибухи, є жертви
09:02, 24 листопада 2015Світ
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На півночі Синаю біля одного з готелів в єгипетському місті Ель-Аріш на березі Середземного моря 24 листопада прогриміли два вибухи.
REUTERS
Щонайменше троє людей загинули, один з них — поліцейський, повідомляє РБК з посиланням на Reuters.
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Відзначається, що ще 12 людей постраждали. Відповідальність за вибух поки не взяло на себе жодне з угруповань.
За інформацією агентства, в готелі проживали судді, які стежили за ходом парламентських виборів, які пройшли напередодні.
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