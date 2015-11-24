На півночі Синаю біля готелю прогриміли два вибухи, є жертви

Щонайменше троє людей загинули, один з них — поліцейський, повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

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Відзначається, що ще 12 людей постраждали. Відповідальність за вибух поки не взяло на себе жодне з угруповань.

За інформацією агентства, в готелі проживали судді, які стежили за ходом парламентських виборів, які пройшли напередодні.