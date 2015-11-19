У Сараєво прихильник ультра-консервативного ісламу убив двох боснійських військових і покінчив з собою

Про це повідомило агентство Reuters.

Поліція почала спецоперацію, в ході якої будинок стрілка на околиці Сараєво був оточений. В цей час він вчинив самогубство. Сусід стрілка повідомив поліції, що нещодавно він приєднався до ультра-консервативному Ісламському руху, йдеться в повідомленні.

Уряд Боснії і Герцеговини проводить екстрене засідання після вбивства двох солдатів в передмісті столиці Сараєво, передає Associated Press.

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Поліцейський спецназ заблокував околиці місця, де сталася атака. У поліції поки не повідомляють додаткових відомостей.

Армія країни підтвердила загибель двох солдатів. Крім того, за даними чиновників, ще один військовий отримав легкі поранення.

На військових об'єктах по всій країні піднято рівень безпеки після інциденту.