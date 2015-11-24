Одного пілота збитого над Сирією російського літака захопили місцеві жителі

Місцеві жителі захопили одного з пілотів, що катапультувалися зі збитого літака в Сирії.

Військового захопили місцеві жителі – сирійські туркмени, передає Газета.ru з посиланням на CNN Turk. Місцеві ЗМІ повідомляють, що літак належить російським ВПС. Турецький військовий сказав Reuters, що літак збили винищувачі F16, оскільки той порушив повітряний простір країни. Нагадаємо, сьогодні на кордоні Сирії і Туреччини був збитий військовий літак.

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