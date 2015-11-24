У Сирії на кордоні з Туреччиною збили російський військовий літак - ЗМІ (фото, відео)
Місцеві ЗМІ повідомили, що літак належить російським ВПС.
Військовий літак розбився у Сирії поблизу турецького кордону у вівторок.
Але поки незрозуміло, якій країні він належить, передає Reuters з посиланням на приватний турецький телеканал Haberturk TV.
При цьому телеканал показав кадри, на яких видно палаючий літак.
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Крім того, два пілоти бойового літака, який зазнав сьогодні аварії в Сирії поблизу кордону з Туреччиною, змогли катапультуватися.
#SONDAKİKA! Türkmen Dağı'nın yakınına savaş uçağı düştü... Uçağın düşme anını Habertürk TV ekibi görüntüledi https://t.co/PCUK9Z6RTA
— Habertürk TV (@HaberturkTV) November 24, 2015
Як повідомляє телеканал NTV, винищувач упав в районі гір Кизилдаг приблизно за п'ять км від кордону з Туреччиною, де проживають сирійські туркмени і йдуть бої між опозиціонерами і силами армії САР, пише Росбалт.
CNN Turk, у свою чергу, повідомляє, що ВПС Туреччини збили літак, що порушив повітряний простір країни.
У записі CNN Turk в Twitter опубліковано фото, на якому, як стверджує телеканал, показані два пілоти, які катапультувалися з борту літака, передає Медуза.
Місцеві ЗМІ повідомили, що літак належить російським ВПС.
Раніше, 16 жовтня, УНІАН повідомляв, що неподалік від кордону Туреччини з боку Сирії був збитий безпілотний літальний апарат.