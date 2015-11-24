CNN Turk: Один з пілотів збитого Су-24 загинув (відео)
Один з пілотів збитого в Сирії російського літака Су-24 загинув, повідомили турецькі ЗМІ
Про те, що один з пілотів збитого в Сирії російського літака убитий, повідомив телеканал CNN Turk з посиланням на місцеві джерела, передає РБК.
Другий льотчик знаходиться в руках збройних формування сирійських тукменів, йдеться в повідомленні.
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Зараз два російських вертольоти шукають пілотів, а також уламки самого повітряного судна, передає агентство Dogan. Літак впав на територію, контрольовану сирійськими туркменами.
Співрозмовник в одній з російських силових структур раніше розповів, що один з льотчиків вже знаходиться в турецькій поліції, а не в полоні у сирійських туркменів, доля другого уточнюється, але обоє пілоти за інформацією турецької сторони живі.
Раніше джерела CNN Turk повідомили, що один з пілотів збитого літака був захоплений озброєним загоном сирійських туркменів, які борються проти військ Башара Асада. Повідомлялося, що два вертольоти не можуть здійснити посадку, тому що на землі відбуваються зіткнення.
У той же час в мережі з'явилося відео з начебто вбитим російським пілотом. Його достовірність поки не підтверджена.
Увага! Відео містить сцени жорстокості! (18+)
هذا هو الطيار #الروسي تحت اقدام مجاهدي جبل التركمان بريف اللاذقية #سوريا#روسيا#اسقاط_حربية_روسيةpic.twitter.com/sa8iBuCovN
— الاعلامي انس معراوي (@anasanas84) November 24, 2015