Президент Сирії Башар Асад не виключив своєї участі у наступних президентських виборах

Про це заявив президент Сирії Башар Асад у інтерв'ю китайському телеканалу Phoenix, передає Deutsche Welle.

"Внаслідок участі російських військово-повітряних сил у боротьбі з тероризмом ситуація помітно покращилася. Я можу сказати, що армія веде наступ майже на всіх фронтах", - сказав Асад. Він додав, що Росія координує свої дії із сирійськими військами.

Сирійським урядовим військам вдалося захопили десятки сіл на півночі та заході країни за ті майже два місяці, що Росія завдає ракетно-бомбових ударів, уточнює інформагенція AP. Найбільшою перемогою є зняття блокади бойовиків з військової авіабази Квейрас у провінції Алеппо.

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Коли Асада спитали, чи він збирається брати участь у наступних президентських виборах, він відповів: "Це моє право, однак поки зарано казати, чи я братиму участь. Я не скажу, що не братиму участі, якщо побачу в цьому необхідність".

Він також зазначив, що задля написання нової конституції та проведення щодо неї референдуму знадобиться не більше двох років.

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Раніше УНІАН повідомляв, що президент Сирії Башар Асад в інтерв'ю італійському телеканалу Rai виключив можливість політичного переходу в країні до повної «перемоги над тероризмом». При цьому президент Сирії наголосив, що вважає терористами як угруповання «Ісламська держава», так і загони озброєної опозиції, які протистоять урядовим військам.