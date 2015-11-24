В ООН зробили заяву щодо збитого російського Су-24
13:10, 24 листопада 2015Світ
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Офіційний представник відділення ООН у Женеві Ахмад Фаузі зробив заяву щодо збитого російського Су-24 на кордоні з Туреччиною.
REUTERS
За словами Фаузі, "інцидент з російським військовим літаком може ускладнити ситуацію по боротьбі з тероризмом в Сирії", повідомляє РИА Новости.
"Я в курсі, що російський літак, як повідомляється у ЗМІ, збитий Туреччиною, може ускладнити ситуацію", - сказав Фаузі.
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Він нагадав, що РБ ООН прийняв резолюцію по боротьбі з тероризмом, але така боротьба повинна здійснюватися з дотриманням усіх праволюдяних норм і ґрунтуватися на законі та захисті прав людини.
Як повідомляв УНІАН, на кордоні з Туреччиною збито Су-24 російської авіагрупи.
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