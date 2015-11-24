В ООН зробили заяву щодо збитого російського Су-24

За словами Фаузі, "інцидент з російським військовим літаком може ускладнити ситуацію по боротьбі з тероризмом в Сирії", повідомляє РИА Новости.

"Я в курсі, що російський літак, як повідомляється у ЗМІ, збитий Туреччиною, може ускладнити ситуацію", - сказав Фаузі.

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Він нагадав, що РБ ООН прийняв резолюцію по боротьбі з тероризмом, але така боротьба повинна здійснюватися з дотриманням усіх праволюдяних норм і ґрунтуватися на законі та захисті прав людини.

Як повідомляв УНІАН, на кордоні з Туреччиною збито Су-24 російської авіагрупи.