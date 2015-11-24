На кордоні з Туреччиною збито Су-24 російської авіагрупи - Міноборони РФ

У Міноборони РФ стверджують, що збитий в Сирії Су-24 "не порушував повітряного простору Туреччини, це зафіксовано об'єктивними засобами контролю", повідомляє ТАСС.

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Відзначається, що пілотам збитого в Сирії Су-24, за попередніми даними, вдалося катапультуватися, їх доля уточнюється.

"Також з'ясовуються обставини падіння російського літака. Міноборони РФ зазначає, що весь час польоту літак знаходився виключно над територією Сирії. Це зафіксовано об'єктивними засобами контролю", - сказали в Міноборони РФ.

#SONDAKİKA! Türkmen Dağı'nın yakınına savaş uçağı düştü... Uçağın düşme anını Habertürk TV ekibi görüntüledi https://t.co/PCUK9Z6RTA — Habertürk TV (@HaberturkTV) 24 Листопад 2015

Нагадаємо, раніше про катастрофу військового літака в Сирії на кордоні з Туреччиною повідомили ЗМІ.