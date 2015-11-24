На кордоні з Туреччиною збито Су-24 російської авіагрупи - Міноборони РФ

10:54, 24 листопада 2015
Світ
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На території Сирії "імовірно в результаті обстрілу з землі" зазнав аварії літак російської авіагрупи.

Пілотам збитого в Сирії Су-24, за попередніми даними, вдалося катапультуватися / twitter.com/

У Міноборони РФ стверджують, що збитий в Сирії Су-24 "не порушував повітряного простору Туреччини, це зафіксовано об'єктивними засобами контролю", повідомляє ТАСС.

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Самолет / twimg.com/media

Відзначається, що пілотам збитого в Сирії Су-24, за попередніми даними, вдалося катапультуватися, їх доля уточнюється.

"Також з'ясовуються обставини падіння російського літака. Міноборони РФ зазначає, що весь час польоту літак знаходився виключно над територією Сирії. Це зафіксовано об'єктивними засобами контролю", - сказали в Міноборони РФ.

Нагадаємо, раніше про катастрофу військового літака в Сирії на кордоні з Туреччиною повідомили ЗМІ.

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