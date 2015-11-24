У Росії хочуть припинити авіасполучення з Туреччиною

Про це сам депутат розповів РБК.

Національний авіаперевізник Туреччини Turkish Airlines в даний час здійснює рейси зі Стамбула та інших турецьких міст у цілий ряд населених пунктів, що знаходяться в зоні підвищеної терористичної небезпеки, йдеться в запиті депутата. Одночасно з цих же турецьких аеропортів здійснюється відправлення літаків в різні російські міста, продовжує Левичев.

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На думку віце-спікера від «Справедливої Росії», в умовах, коли ставлення влади Туреччини до терористичного угруповання «Ісламська держава» не можна називати негативним, існує високий ризик проникнення бойовиків в турецькі аеропорти, що може призвести до підвищення терористичної загрози для російських літаків.