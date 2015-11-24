Анкара опублікувала докази вторгнення в Туреччину російського Су-24
Турецькі військові оприлюднили зображення радара, на якому видно, що російський Су-24 пролетів над півднем Туреччини, перед тим, як був збитий.
Червоною лінією позначено траєкторія Су-24, сірими - F-16, а бірюзовою - кордон Сирії та Туреччини, пише ТСН.ua з посиланням на CNN Turk.
Як зазначається, віце-маршал авіації у відставці Ердоган Каракус у коментарі телеканалу Haberturk заявив, що аналіз дозволяє зробити висновок про однозначне порушення повітряного простору російським літаком.
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Раніше УНІАН повідомляв, що російський військовий літак був збитий турецькими військовими в Сирії на кордоні з Туреччиною за порушення повітряного простору.
При цьому в Міноборони РФ стверджують, що збитий в Сирії Су-24 "не порушував повітряного простору Туреччини, це зафіксовано об'єктивними засобами контролю".