Анкара опублікувала докази вторгнення в Туреччину російського Су-24

Червоною лінією позначено траєкторія Су-24, сірими - F-16, а бірюзовою - кордон Сирії та Туреччини, пише ТСН.ua з посиланням на CNN Turk.

Як зазначається, віце-маршал авіації у відставці Ердоган Каракус у коментарі телеканалу Haberturk заявив, що аналіз дозволяє зробити висновок про однозначне порушення повітряного простору російським літаком.

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Раніше УНІАН повідомляв, що російський військовий літак був збитий турецькими військовими в Сирії на кордоні з Туреччиною за порушення повітряного простору.

При цьому в Міноборони РФ стверджують, що збитий в Сирії Су-24 "не порушував повітряного простору Туреччини, це зафіксовано об'єктивними засобами контролю".