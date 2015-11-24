Путін назвав знищення Су-24 ударом у спину, завданим поплічниками терористів
Президент Росії Володимир Путін назвав збиття Су-24 в Сирії ударом у спину.
Він зазначив, що ця подія виходить за рамки звичайної боротьби з тероризмом, передає Газета.ru.
"Звичайно, наші військові ведуть героїчну боротьбу з терором, не шкодуючи свого життя. Але сьогоднішня втрата пов'язана з ударом, якого нам завдали у спину поплічники терористів, по-іншому я не можу кваліфікувати те, що сталося", - сказав президент РФ.
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Крім того, за словами Путіна, літак не загрожував Туреччині і перебував за кілометр від кордону.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні турецький літак F-16 збив російський Су-24, що порушив повітряний простір країни. Турецькі військові заявили, що 10 разів попереджали екіпаж російського винищувача про порушення кордону перед тим, як збити літак.
ЗМІ повідомили, що один з пілотів російського Су-24 загинув.