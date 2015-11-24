Туреччина 10 разів попереджала російський Су-24 про порушення повітряного простору
11:25, 24 листопада 2015Світ
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Турецькі військові випустили заяву, згідно з якою перед тим як російський літак Су-24 був збитий, його 10 разів попереджали про порушення повітряного простору.
Літак збили сьогодні / twitter.com/
Зазначається, що попередження винесли 10 разів за п'ять хвилин, передає Газета.ru з посиланням на Reuters.
У свою чергу в російському Міноборони наголошують, що літак летів виключно над територією Сирії, яка дозволила польоти російської військової авіації.
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Нагадаємо, російський літак впав у сирійській провінції Латакія.
Раніше турецька сторона виносила Росії попередження у зв'язку з порушенням повітряного простору Туреччини у ході військової операції в Сирії.
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