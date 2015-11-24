Консульство Росії в Стамбулі оточили поліцейські
16:18, 24 листопада 2015Світ
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Для охорони правопорядку після інциденту з російським Су-24 турецький ОМОН оточив російське консульство в Стамбулі
REUTERS
Про це повідомляє Gazeta.ru за інформацією Sky News.
Російський бомбардувальник Су-24 впав у сирійської провінції Латакія в 1 км від кордону з Туреччиною.
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Раніше турецька сторона не раз виносила Росії попередження про порушення повітряного простору в ході військової операції в Сирії.
Путін вже назвав атаку на літак злочином. Між тим прем'єр Туреччини Ахмет Давутоглу заявив, що країна мала право робити все необхідне для того, щоб гарантувати безпеку.
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