Консульство Росії в Стамбулі оточили поліцейські

Про це повідомляє Gazeta.ru за інформацією Sky News.

Російський бомбардувальник Су-24 впав у сирійської провінції Латакія в 1 км від кордону з Туреччиною.

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Раніше турецька сторона не раз виносила Росії попередження про порушення повітряного простору в ході військової операції в Сирії.

Путін вже назвав атаку на літак злочином. Між тим прем'єр Туреччини Ахмет Давутоглу заявив, що країна мала право робити все необхідне для того, щоб гарантувати безпеку.