"Туреччина бере участь у міжнародній провокації": У Раді Федерації відреагували на збитий турками Су-24

Росія вимагатиме від Анкари вичерпних пояснень у зв'язку зі збитим російським Су-24 в Сирії, Туреччина бере участь у "міжнародної провокації", заявив РИА Новости у вівторок перший заступник голови комітету Ради Федерації Росії з оборони і безпеки Франц Клінцевич.

"Росія вимагатиме вичерпних пояснень від турецької сторони у зв'язку з цим інцидентом. Туреччина бере участь у міжнародній провокації, якщо вірити словам наших військових про обставини інциденту, а я їм вірю", — сказав співрозмовник агентства.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні турецький літак F-16 збив російський Су-24, який порушив повітряний простір країни. Турецькі військові заявили, що 10 разів попереджали екіпаж російського винищувача про порушення кордону перед тим, як збити літак.

ЗМІ повідомили, що один з пілотів російського Су-24 загинув.