Прем'єр Туреччини заявив, що країна має право захищати свій повітряний простір

Про це заявив прем'єр-міністр країни Мехмет Давутоглу після того, як стало відомо, що російський бойовий літак Су-24 був збитий турецькими винищувачами, передає Бі-бі-сі з посиланням на Reuters.

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"Кожен повинен знати, що наше міжнародне право і національний обов'язок полягає в тому, щоб вживати будь-які заходи проти будь-кого, хто порушить наші повітряні або сухопутні кордони", - сказав Ахмет Давутоглу.

У цей же день президент Туреччини Редежп Тайіп Ердоганзатвердив новий склад уряду, запропонований прем'єр-міністром після перемоги правлячої партії на загальних виборах 1 листопада.

Президенту Реджепу Тайипу Ердогану також було негайно повідомлено про інцидент з російським бомбардувальником.